Кнессет принял закон о запрете увольнения супругов резервистов и родственников похищенных

На пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях принят закон о защите работников в период чрезвычайной ситуации. Этот закон продлевает еще на четыре месяца действие трудовой защиты социально уязвимых людей, включая защиту от увольнения для эвакуированных, похищенных и членов их семей, для супругов и супруг резервистов.

За закон проголосовали 29 депутатов, выступивших против не было. Таким образом, представители самых уязвимых в период военных действий категорий населения будут обеспечены защитой своих трудовых прав вплоть до 7 февраля 2025 года.

Первоначально защита работников вышеперечисленных категорий была предоставлена на три месяца, начиная с 7 октября 2023 года, и с тех пор правила продлевались каждый раз на три месяца, однако закон оговаривает, что продлевать его действие можно максимум год. Из-за продолжения войны пришлось внести дополнительные поправки.

В пояснении к закону сказано, что увольнять представителей вышеназванных категорий можно будет только посредством запроса в министерство труда, которое будет рассматривать каждый случай индивидуально.