Полумиллиардный "экзит": создатели KSP планируют продать до 25% сети

Группа инвесторов во главе с компанией "Альтшулер Шахам" ведет переговоры о покупке до 25% сети магазинов KSP, исходя из оценочной стоимости сети в 2,3 миллиарда шекелей. Таким образом, основатели и владельцы KSP, русскоязычные репатрианты Зеэв Соркин и Яаков Прилук, получат примерно 580 миллионов шекелей, сохранив контроль над компанией.

Сеть магазинов компьютерной техники, мобильных телефонов, электротоваров, духов и бытовой химии начиналась в далеком 1994 году с магазина компьютеров и комплектующих в Хайфе, названного по первым буквам фамилий совладельцев – Одеда Корена, Зеэва Соркина и Яакова Прилука. После ухода Корена, выходцы из бывшего СССР Соркин и Прилук продолжили развивать бизнес.

В последние годы деятельность сети KSP заметно расширилась: помимо компьютеров и мобильных телефонов, компания продает широкий ассортимент товаров от косметики, до часов, осветительных приборов и многого другого. То, что начиналось как маленький компьютерный магазин, сейчас превратилось фактически в маркетплейс, предлагающий пользователям различные потребительские товары в 62 филиалах по всей стране, а также онлайн.

В период большой волны IPO 2020-2021 годов Соркин и Прилук рассматривали возможность вывести KSP на биржу по оценочной стоимости в 1,4-1,5 миллиардов шекелей после огромного роста прибыли в период коронавируса в 2020 году, отмечает mako.co.il, но они отложили этот план, и IPO не состоялось.

В последние годы сеть KSP продолжала расти, наращивая по 15%-20% выручки ежегодно, ее чистая прибыль составляет примерно 140-150 миллионов шекелей в год. Главные конкуренты сети – BUG и Ivory, которые все еще специализируются больше на компьютерах и мобильных телефонах, тогда как KSP, как было сказано выше, многократно расширила свой ассортимент.

Ожидается, что к сделке присоединятся компании "Клаль" и "Мигдаль", однако это еще не окончательно. Если сделка по продаже части сети KSP будет заключено, выход на биржу будет отложен до 2026-2027 годов, и для этого сети нужно будет продолжать быстрые темпы роста, сохраняя впечатляющую прибыльность.