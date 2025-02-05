Планы восстановления кибуцев Кисуфим и Холит утверждены по ускоренной процедуре

Национальный совет по проектированию и строительству утвердил указы, позволяющие строительство 53 единиц жилья в кибуце Кисуфим и 33 единиц жилья в кибуце Холит без необходимости в процедуре получения разрешения на строительство.

Указы, которые должны быть подписаны министром внутренних дел, существенно сокращают время, которое потребуется на отстройку кибуцев, серьезно пострадавших от вторжения ХАМАСа 7 октября 2023 года.

В Кисуфим, помимо строительства жилых зданий, предусмотрено строительство здания магазина и трансформаторной, а также обновление подземной инфраструктуры.

Работы по сносу пострадавших зданий начались около месяца назад.

В Холит помимо жилых зданий будет построен комплекс общественных зданий, складские помещения, спортивная зона и обновлены подземные инфраструктуры.