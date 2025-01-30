Арбель Иехуд и Гади Мозес получили квартиры в Кирьят-Гате

Министерство строительства сообщает, что в рамках подготовки к возвращению к обычной жизни освобожденным сегодня заложникам, жителям кибуца Нир-Оз Арбель Иехуд и Гади Мозесу, были предоставлены квартиры в новом районе Кирьят-Гата Кармей-Гат.

В этом районе проживают в эвакуации и другие члены кибуца Нир-Оз, в то время как сам кибуц восстанавливается и отстраивается заново, таким образом, вернувшиеся из плена террористов заложники поселятся рядом со своими знакомыми и близкими, что должно положительно сказаться на их адаптации после плена.

Предоставлением временного жилья занимались администрация "Ткума", министерство строительства и компания "Амидар": квартиры для жителей кибуца, которые были похищены и удерживались террористами в секторе Газы, были зарезервированы еще при заселении дома в январе 2024 года

Министр строительства Ицхак Гольдкнопф подчеркнул: "Мы заранее готовились к возвращению заложников и подготовили для них жилье в районе Кармей-Гат. Мы ни на минуту не прекращали верить, что наши любимые с миром вернутся домой".