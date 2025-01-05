Обновленные данные об отмене авиарейсов в Израиль

Опубликованы уточненные данные о том, какие иностранные авиакомпании пролонгировали отмену полетов в Израиль.

Air France пока продлевает отмены рейсов в Израиль до 17 января.

Air Baltic отменяет рейс между Израилем и Вильнюсом, который был запущен в сентябре 2024 года и должен был начать выполняться по летнему расписанию (с 1 апреля). Причина отмены – проблема с двигателем Pratt & Whitney, пишет телеграм-канал AviationNewsIL.

Croatia Airlines – меняет решение с отмены на режим "до дальнейшего уведомления" на возобновление полетов с 13 мая.

Bees отменила свои рейсы до 31 марта.

Также остаются в силе следующие данные:

Air Baltic – продлевает отмены рейсов до 31.01.25.

ITA Airways – отмена до 31.01.25.

Lufthansa Group – отмена до 31.01.25.

Iberia Express – отмена до 30.03.25.

British Airways – отмена до 31.03.25.

Vueling – отмена до 31.03.25.

Delta – отмена до 31.03.25.

KLM – отмена до 31.03.25.

Ryanair – отмена до 01.04.25.

American Airlines – отмена до сентября 2025 года.

Virgin Atlantic – отмена до 10.01.25.

Corendon Airlines Europe – отменила все рейсы до дальнейшего уведомления.

Neos – отменила все рейсы до дальнейшего уведомления.

Air Canada – отменила все рейсы до дальнейшего уведомления.

United Airlines – отменила все рейсы до дальнейшего уведомления.

Air India – отменила все рейсы до дальнейшего уведомления.

Emirates – отменила все рейсы до дальнейшего уведомления.

Korean Airlines – отменила все рейсы до дальнейшего уведомления.