Обновленные данные об отмене авиарейсов в Израиль
Опубликованы уточненные данные о том, какие иностранные авиакомпании пролонгировали отмену полетов в Израиль.
Air France пока продлевает отмены рейсов в Израиль до 17 января.
Air Baltic отменяет рейс между Израилем и Вильнюсом, который был запущен в сентябре 2024 года и должен был начать выполняться по летнему расписанию (с 1 апреля). Причина отмены – проблема с двигателем Pratt & Whitney, пишет телеграм-канал AviationNewsIL.
Croatia Airlines – меняет решение с отмены на режим "до дальнейшего уведомления" на возобновление полетов с 13 мая.
Bees отменила свои рейсы до 31 марта.
Также остаются в силе следующие данные:
Air Baltic – продлевает отмены рейсов до 31.01.25.
ITA Airways – отмена до 31.01.25.
Lufthansa Group – отмена до 31.01.25.
Iberia Express – отмена до 30.03.25.
British Airways – отмена до 31.03.25.
Vueling – отмена до 31.03.25.
Delta – отмена до 31.03.25.
KLM – отмена до 31.03.25.
Ryanair – отмена до 01.04.25.
American Airlines – отмена до сентября 2025 года.
Virgin Atlantic – отмена до 10.01.25.
Corendon Airlines Europe – отменила все рейсы до дальнейшего уведомления.
Neos – отменила все рейсы до дальнейшего уведомления.
Air Canada – отменила все рейсы до дальнейшего уведомления.
United Airlines – отменила все рейсы до дальнейшего уведомления.
Air India – отменила все рейсы до дальнейшего уведомления.
Emirates – отменила все рейсы до дальнейшего уведомления.
Korean Airlines – отменила все рейсы до дальнейшего уведомления.