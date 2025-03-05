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Экономика

В 2024 году впервые мужчины составили большинство пожаловавшихся на дискриминацию на рабочем месте

Резервисты
Мин.экономики
время публикации: 05 марта 2025 г., 08:27 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 08:30
В 2024 году впервые мужчины составили большинство пожаловавшихся на дискриминацию на рабочем месте
Michael Giladi/Flash90

Согласно данным Управления по равенству возможностей на рабочем месте при министерстве экономики, в 2024 году, впервые с момента создания управления, доля мужчин среди пожаловавшихся на дискриминацию превысила 50%.

Если в обычные годы около 65% жалоб приходятся на долю женщин, как правило, в связи с беременностью и родами, то в этом году доля "женских" жалоб составила 44%, тогда как 56% жалоб были поданы мужчинами.

Причиной подобного изменения стал резкий рост жалоб на дискриминацию в связи с резервистской службой, доля которых составила 49% от всех поданных жалоб. Еще 13% жалоб были поданы в связи с дискриминацией супругов резервистов.

Жалобы, связанные с беременностью и родами, составили только 6%. Еще 5% жалоб были на гендерную дискриминацию, 4% жалоб – на дискриминацию, связанную с родительством, столько же - на дискриминацию по национальности и на возрастную дискриминацию, 3% - на дискриминацию по стране исхода, и по 2% - на религиозную дискриминацию и на сексуальные домогательства.

Экономика
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