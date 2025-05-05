x
05 мая 2025
|
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 мая 2025
|
05 мая 2025
|
последняя новость: 12:30
05 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Призыв к бойкоту BiG в Бейт-Шемеше из-за работы BiG Глилот по субботам

время публикации: 05 мая 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 11:09
Призыв к бойкоту BiG в Бейт-Шемеше из-за работы BiG Глилот по субботам
Tal Gal/Flash90

15 влиятельных ультраортодоксальных раввинов призвали не покупать в магазинах торгового центра BiG в Бейт-Шеане, несмотря на то, что он не работает в субботу.

Среди подписавших призыв к бойкоту – раввин гурских хасидов Бейт-Шемеша Арье Ратенберг, раввин бельзских хасидов Арье Финк, раввины кварталов Бейт-Шемеша и т.д.

Призыв к бойкоту связан с работой в субботу торгового центра BiG в Глилот.

"В связи с продолжающимся решением руководства сети BiG попирать святость субботы в крупном комплексе в Глилоте мы сочли нужным снова привлечь внимание и предупредить о серьезном вопросе — не обеспечивайте средствами к существованию и не приобретайте товары в магазинах и торговых сетях, которые публично нарушают субботу и попирают святость дня отдыха, и позорят имя Всевышнего. Не покупайте в них, даже если у некоторых есть определенные филиалы, которые закрыты в субботу", - говорится в письме.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 апреля 2025

Юрсоветник мэрии Рамат а-Шарона потребовал штрафовать бизнесы в BiG Глилот за работу по субботам
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 27 марта 2025

Раввины призывают бойкотировать ТЦ BiG Глилот, работающий по субботам