Призыв к бойкоту BiG в Бейт-Шемеше из-за работы BiG Глилот по субботам

15 влиятельных ультраортодоксальных раввинов призвали не покупать в магазинах торгового центра BiG в Бейт-Шеане, несмотря на то, что он не работает в субботу.

Среди подписавших призыв к бойкоту – раввин гурских хасидов Бейт-Шемеша Арье Ратенберг, раввин бельзских хасидов Арье Финк, раввины кварталов Бейт-Шемеша и т.д.

Призыв к бойкоту связан с работой в субботу торгового центра BiG в Глилот.

"В связи с продолжающимся решением руководства сети BiG попирать святость субботы в крупном комплексе в Глилоте мы сочли нужным снова привлечь внимание и предупредить о серьезном вопросе — не обеспечивайте средствами к существованию и не приобретайте товары в магазинах и торговых сетях, которые публично нарушают субботу и попирают святость дня отдыха, и позорят имя Всевышнего. Не покупайте в них, даже если у некоторых есть определенные филиалы, которые закрыты в субботу", - говорится в письме.