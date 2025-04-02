Юрсоветник мэрии Рамат а-Шарона потребовал штрафовать бизнесы в BiG Глилот за работу по субботам

Юридический советник муниципалитета Рамат а-Шарона адвокат Миха Блюм направил членам муниципального совета экспертное заключение, в котором он настаивает на необходимость штрафовать бизнесы, работающие по субботам в новом торговом центре BiG Глилот.

Согласно Блюму, мэрия может добиваться внесения изменений в закон о работе магазинов по субботам от 2018 года, или обратиться в МВД с просьбой о предоставлении исключений для отдельных бизнесов из-под действия закона, однако до тех пор она обязана надзирать за соблюдением действующего закона.

Напомним, что открытие крупного торгового центра BiG Глилот, работающего по субботам, вызвало возмущение религиозного населения, а также торговых центров, не работающих по субботам. Лидеры ультраортодоксальной общины объявили бойкот торговым центрам BiG.

Штраф за работу магазина в субботу составляет 475 шекелей