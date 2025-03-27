Раввины призывают бойкотировать ТЦ BiG Глилот, работающий по субботам

Члены Совета мудрецов Торы выпустили решение, запрещающее совершать покупки в торговом комплексе BiG Глилот из-за того, что он работает по субботам. По информации сайта "Мако", это решение будет накануне шаббата опубликовано в газетах ультраортодоксальной общины.

Согласно выдержке из документа, которая была опубликована сайтом "Кикар а-Шаббат", раввины, среди которых Дов Ландау и адмор Яаков Арье Альтер, призывают бойкотировать не только BiG Глилот, но и торговые сети, открывшие на территории ТЦ свои магазины. "Когда стены святой субботы все сильнее разрушаются владельцами торговых центров, превращая субботу в будний день, невозможно описать, к каким последствиям приведет это", – говорится в решении.

BiG Глилот открылся в начале месяца, на его территории находятся 160 магазинов, а также рестораны и кафе, игровые площадки для детей и развлекательные центры для всей семьи. Около 70% магазинов работают по субботам, что сделало ТЦ крупнейшим торгово-развлекательным комплексом, работающим по субботам.