Первые три месяца операции "Колесницы Гидеона" оцениваются в 20 миллиардов шекелей

По предварительным оценкам, прозвучавшим в ходе обсуждения планов расширения операции в Газе между министерством финансов и министерством обороны, первые три месяца операции, утвержденной правительством, обойдутся в 20-25 миллиардов шекелей. В эту сумму включены траты на призыв десятков тысяч резервистов, закупку боеприпасов и прочие финансовые издержки.

Источник в минфине заявил новостной службе "Кан", что расширение боевых действий не было предусмотрено в текущем бюджете и потребует его корректировки. Как следствие, это может привести к введению дополнительных экономических ограничений для населения.