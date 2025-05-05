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Экономика

Первые три месяца операции "Колесницы Гидеона" оцениваются в 20 миллиардов шекелей

Газа
ЦАХАЛ
Бюджет
время публикации: 05 мая 2025 г., 22:13 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 22:13
Первые три месяца операции "Колесницы Гидеона" оцениваются в 20 миллиардов шекелей
Nati Shohat/Flash90

По предварительным оценкам, прозвучавшим в ходе обсуждения планов расширения операции в Газе между министерством финансов и министерством обороны, первые три месяца операции, утвержденной правительством, обойдутся в 20-25 миллиардов шекелей. В эту сумму включены траты на призыв десятков тысяч резервистов, закупку боеприпасов и прочие финансовые издержки.

Источник в минфине заявил новостной службе "Кан", что расширение боевых действий не было предусмотрено в текущем бюджете и потребует его корректировки. Как следствие, это может привести к введению дополнительных экономических ограничений для населения.

Экономика
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