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Экономика

Иностранные авиакомпании продлевают приостановку рейсов в Израиль

время публикации: 05 мая 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 19:20
Иностранные авиакомпании продлевают приостановку рейсов в Израиль
Nati Shohat/Flash90

Иностранные авиакомпании не торопятся восстанавливать полеты в Израиль из-за текущей ситуацией в сфере безопасности.

Авиакомпания Air France сообщила, что полеты в "Бен-Гурион" не будут совершаться, как минимум, до 13 мая.

Компания Wizz повторно рассмотрит возможность возобновления полетов 8 мая.

Авиакомпания Lufthansa продлила "паузу" на израильском направлении до 11 мая. Это решение касается всех авиакомпаний, входящих в группу, включая Swiss Air, Austrian Airlines, Air Brussels и Eurowings.

Многие зарубежные авиаперевозчики приостановили полеты в Израиль 4 мая после того, как ракета, запущенная из Йемена, упала рядом с 3 Терминалом аэропорта "Бен-Гурион".

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