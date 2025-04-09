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Экономика

Пошлины Трампа вступили в силу, обрушив биржи и цены на нефть

Импорт и экспорт
Биржа
время публикации: 09 апреля 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 09:19
Пошлины Трампа вступили в силу, обрушив биржи и цены на нефть
AP Photo/Richard Drew

В 07:00 по иерусалимскому времени вступили в силу указы президента США Дональда Трампа о введении ответных пошлин на импорт из 57 стран мира, включая Израиль.

Речь идет о дополнении к пошлине в размере 10% для любого импорта, введенной 4 апреля.

Самая высокая пошлина введена на импорт из Китая (общая пошлина доведена до 104%). Для остальных стран общая пошлина увеличилась до 17%-50%.

Вчера на торговых площадках наблюдался «отскок» после обвала котировок, имевшего место в понедельник. Однако ближе к концу дня определенный рост котировок снова сменился падениями, которые продолжаются и сегодня. Токийский индекс Nikkei-225 потерял 4,5%, корейский KOSPI – 2%, гонконгский Heng Seng – 1,5%.

Курс доллара по отношению к мировым валютам продолжает снижаться, однако израильский шекель дешевеет еще быстрее из-за необходимости институциональных инвесторов закупать доллары для закрытия позиций в свете падений на Уолл-Стрит.

Цены на нефть снизились на 4%. Баррель нефти WTI торгуется в районе 57 долларов, а баррель нефти Brent вплотную приблизился к отметке 60 долларов.

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