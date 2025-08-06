От Умм эль-Фахма до Раананы: список городов, в которых пройдет жилищная лотерея

Жилищная лотерея, одна из последних в существующем формате, пройдет более чем в 20 населенных пунктах Израиля, включая города центра страны, которые в будущем будут из таких лотерей исключены.

В число населенных пунктов входят Акко, Афула, Ашкелон, Беэр-Шева, Беэр-Яаков, Бет-Шемеш, Димона, Иерусалим, Иехуд, Иксаль, Кирьят-Ата, Кирьят-Бялик, Кирьят-Экрон, Кфар-Врадим, Маалот-Таршиха, Мицпе-Рамон, Нетания, Ноф ха-Галиль, Раанана, Реховот, Ришон ле-Цион, Тверия, Умм-эль-Фахм, Явне.

Напомним, что запись на лотерею открывается в воскресенье, 10 августа. 50% квартир в рамках лотереи будут выделены резервистам ЦАХАЛа, в том числе 25% - резервистам боевых частей.

Записаться на лотерею можно будет на сайте жилищных лотерей.