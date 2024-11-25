Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений: семь месяцев подряд ставка на уровне 4,5%

Управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон принял решение оставить банковскую учетную ставку на уровне 4,5%, как и прогнозировали аналитики. Процент "прайм" также остается без изменений на уровне 6%.

Это уже седьмой месяц подряд, когда учетная ставка остается на уровне 4,5%, и изменение этого ключевого экономического показателя ожидаются не раньше января 2025 года.

В начале недели Федеральная резервная система США снизила учетную ставку на 0,25% до 4,75% в связи с ростом цен, однако в Израиле основного роста цен на электроэнергию, воду, горючее и общественный транспорт ожидается в начале будущего года.