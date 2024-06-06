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Минторговли Колумбии рекомендовало запретить поставку угля Израилю

время публикации: 06 июня 2024 г., 23:01 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 23:01
Минторговли Колумбии рекомендовало запретить поставку угля Израилю
AP Photo/Michal Dyjuk

Министерство торговли Колумбии рекомендовало комиссии по таможенным пошлинам и ограничениям международной торговли ввести запрет на поставку каменного угля Израилю до окончания военных действий в секторе Газы.

Колумбия на текущий момент является крупнейшим поставщиком угля в Израиль (450 млн долларов в год), однако Израильская угольная компания, снабжающая углем израильские электростанции, закупает его не у Колумбии, а у международных трейдеров.

Кроме того, Израиль имеет значительные стратегические резервы угля. Поэтому данный шаг Колумбии, который станет нарушением договора о свободной торговле и поводом для обращения во Всемирную торговую организацию, не повлияет на израильский рынок электроэнергии.

Стоит отметить, что Израиль должен был уже полностью отказаться от угольных электростанций, однако переход на газ выбился из графика и должен быть завершен в ближайшие пару лет.

Колумбия под руководством президента Густаво Петро, в молодости входивший в леворадикальную партизанскую группировку Движение 19 апреля, а в 2022 году ставшего первым президентом страны, представляющим левые движения, занимает крайне антиизраильскую позицию.

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