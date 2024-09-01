Ран Эрез: "У нас достаточно денег на длительную забастовку"

Руководитель профсоюза учителей средних и старших классов Ран Эрез в ходе специальной пресс-конференции сообщил, что забастовка в школах средней параллели ("хативот бейнаим") и старших школах ("тихонах") продлится не один день: у профсоюза есть достаточно средств для выплат бастующим педагогам, которые не смогут обойтись без зарплат.

В сложившейся ситуации он обвинил министра финансов Бецалеля Смотрича, который настаивает на введении системы индивидуальных контрактов хотя бы для части учителей. Ран Эрез также сообщил, что профсоюз педагогов, помимо требований о подписании коллективных контрактов в отрасли, присоединится к борьбе за скорейшее заключение сделки по освобождению похищенных.

Ран Эрез сообщил, что после последней масштабной забастовки педагогов, которая прошла в 2007 году, профсоюз накопил деньги и создал забастовочный фонд, который призван помочь учителям во время забастовочных санкций. Как сообщает "Калькалист", прежде всего, помощь получат матери-одиночки и семьи, где оба родителя учителя средних и старших классов, для которых забастовка станет иначе лишением средств к существованию.

Эрез заявил, что министр финансов Бецалель Смотрич "ведет страну к краху и хвалится, что он хочет забастовки, чтобы сэкономить бюджетные средства". Он подчеркнул, что предложенное минфином решение о создании индивидуальных контрактов для талантливых и востребованных учителей недопустимо, поскольку это неминуемо приведет к предоставлению наилучших условий педагогам в богатых муниципалитетах и усугублению дефицита кадров в бедных.

Он упомянул также сообщение о гибели шести заложников и отметил, что учителя присоединятся к борьбе за освобождение похищенных. По словам Рана Эреза, профсоюз учителей "не хотел политических ярлыков", однако напомнил, что в свое время профсоюз педагогов активно участвовал в борьбе за освобождение Гилада Шалита.