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Экономика

Арнон Бар-Давид обещал забастовку, если правительство не подчинится БАГАЦу

Верховный суд/БАГАЦ
Профсоюзы
время публикации: 07 апреля 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 12:57
Арнон Бар-Давид обещал забастовку, если правительство не подчинится БАГАЦу
Tomer Neuberg/Flash90

Председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Арнон Бар-Давид, выступая на конференции "Люди Страны", организованной издательским домом "Едиот Ахронот", заявил, что красной чертой, пересечение которой вынудит его объявить всеобщую забастовку, станет отказ правительства Израиля выполнять решение Высшего суда справедливости.

При этом Бар-Давид отметил, что не особо верит в эффективность этого шага: " Забастовка не изменит ситуацию. Иначе мы бы бастовали. Забастовка — это последний инструмент, который нужно использовать, особенно в такой организации как моя, в которой как минимум 50% это не понравится. Мне нужно учитывать, что это половина моего последнего патрона, который у меня есть в запасе. Я берегу его на случай неприятия [правительством] решения Верховного суда".

Профсоюзный лидер также отметил, что на удивление хорошо ладит с министром финансов Бецалелем Смотричем, хотя тот делает немало ошибок, а многое правильное, что он хочет сделать, ему не удается провести через правительство.

Экономика
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