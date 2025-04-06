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Израиль

Ответ правительства БАГАЦу: "Глава ШАБАКа наносит необратимый вред безопасности Израиля"

Верховный суд/БАГАЦ
ШАБАК
время публикации: 06 апреля 2025 г., 11:26 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 11:37
Ответ правительства БАГАЦу: "Глава ШАБАКА наносит необратимый вред безопасности Израиля"
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Правительство подало в Высший суд справедливости ответ на иск против увольнения главы Общей службы безопасности Ронена Бара. В ответе отмечается, что снятие главы ШАБАКа с должности является прерогативой демократически избранного правительства.

Согласно документу, между главой правительства и главой спецслужбы нет доверия, и Бар позволяет себе критиковать главу правительства. "Каждый день и каждая ночь дальнейшего пребывания Бара в должности угрожает нанести необратимый ущерб безопасности государства", – говорится в тексте.

"Правительство приняло решение отправить главу ШАБАКа в отставку в связи с утратой им доверия премьер-министра. Это делает продолжение его пребывания в должности невозможным. И глава правительства находится в должности, пока пользуется доверием Кнессета и лишается поста, утратив его", – отмечается в письме.

Новостная редакция Reuters"Кан" приводит комментарий Движения за чистоту власти, подавшего в БАГАЦ иск против отставки Бара. В ней говорится, что ответ правительства не оставляет сомнений: оно стремится поставить структуры безопасности на свою политическую службу: "ШАБАК не должен обслуживать личные интересы главы правительства".

Напомним, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара считает отстранение Бара необоснованным. "Это решение ущербно, оно принято в условиях, когда глава правительства находится в состоянии конфликта интересов в связи со следствием против его подчиненных. Оно призвано превратить главу ШАБАКа в доверенное лицо главы правительства", -приводит ее письмо ReutersYnet.

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