Перед встречей с Нетаниягу президент США Трамп опубликовал посты, посвященные пошлинам

Президент США Дональд Трамп перед переговорами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу опубликовал очередные заявления по поводу введенных им пошлин.

В соцсети Truth Social он написал (цитируется дословно, с сохранением авторского стиля): "У Соединенных Штатов есть шанс сделать то, что нужно было сделать ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАЗАД. Не будьте слабыми! Не будьте глупыми! Не будьте ПАНИКАНАМИ (новая партия, основанная на слабых и глупых людях!). Будьте сильными, мужественными и терпеливыми, и результатом станет ВЕЛИЧИЕ!"

Вскоре после этого в аккаунте Трампа появилось еще одно сообщение: "Страны со всего мира разговаривают с нами. Устанавливаются жесткие, но справедливые параметры. Сегодня утром разговаривал с премьер-министром Японии. Он отправляет лучшую команду на переговоры! Они очень плохо обошлись с США в торговле. Они не берут наши машины, но мы берем МИЛЛИОНЫ их (машин). То же самое касается сельского хозяйства и многих других "вещей". Все это должно измениться, но особенно с КИТАЕМ!!!"

Ранее Трамп написал: "Цены на нефть упали, процентные ставки снизились (медлительная ФРС должна снизить ставки!), цены на продукты питания упали, ИНФЛЯЦИИ НЕТ, а давно обиженные США получают миллиарды долларов в неделю от стран-обиженцев по уже действующим тарифам. И это несмотря на то, что самый большой обиженный из них, Китай, чьи рынки рушатся, только что поднял свои тарифы на 34% в дополнение к своим долгосрочным смехотворно высоким тарифам (плюс!), не приняв во внимание мое предупреждение странам-обиженцам не принимать ответных мер. Они уже достаточно нажились, пользуясь преимуществами старых добрых США! Наши прошлые "лидеры" виноваты в том, что позволили этому и многому другому случиться с нашей страной. СДЕЛАЙТЕ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!"