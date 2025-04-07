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Экономика

Валютные резервы Центробанка Турции сократились вдвое после ареста мэра Стамбула

Курсы валют
Турция
время публикации: 07 апреля 2025 г., 13:43 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 13:43
Валютные резервы Центробанка Турции сократились вдвое после ареста мэра Стамбула
Wikipedia.org. Фото: Acode37

Центральный банк Турции сообщил, что с 19 марта по 3 апреля валютные резервы страны составили 33,5 миллиарда долларов, сократившись более чем вдвое.

По словам председателя центробанка, в рамках трехдневной интервенции, последовавшей после ареста мэра Стамбула, для стабилизации турецкой лиры было продано 25 миллиардов долларов.

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу, основного политического противника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, задержали 19 марта. Помимо Имамоглу прокуратура выдала ордера на арест еще 100 человек, включая бизнесменов и журналистов. После этого властями Турции на четыре дня запрещено проведение любых демонстраций. 22 марта сторонники Имамоглу вышли на демонстрации протеста, сотни участников акции были задержаны. С тех пор демонстрации протеста в крупных городах страны не прекращаются.

Экономика
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