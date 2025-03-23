Суд распорядился арестовать мэра Стамбула

Утром 23 марта Уголовный суд Стамбула распорядился арестовать задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщает издание Hürriyet.

В рамках расследования того же дела были задержаны еще 18 человек, девятерых подозреваемых освободили из-под стражи.

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу, основного политического противника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, задержали 19 марта. Помимо Имамоглу прокуратура выдала ордера на арест еще 100 человек, включая бизнесменов и журналистов. После этого властями Турции на четыре дня запрещено проведение любых демонстраций. 22 марта сторонники Имамоглу вышли на демонстрации протеста, сотни участников акции были задержаны.

Аресту мэра предшествовало решение Стамбульского университета аннулировать диплом Имамоглу от 1990 года, лишая его возможности баллотироваться в президенты (одним из условий является наличие академической степени).

Имамоглу, один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии, дважды обходил кандидатов, поддерживаемых Эрдоганом, на выборах мэра Стамбула, и должен быть выбран в ближайшее время на должность председателя партии.

Действующий председатель партии Озгур Озел заявил, что арест Имамоглу является "попыткой переворота против нашего будущего президента".