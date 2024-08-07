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После эмбарго на прямой экспорт в Израиль, турецкий экспорт в "Палестину" вырос в 13 раз

время публикации: 07 августа 2024 г., 10:43 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 10:46
После эмбарго на прямой экспорт в Израиль, турецкий экспорт в "Палестину" вырос в 13 раз
AP Photo/Elise Amendola, File

Согласно данным турецкого объединения экспортеров, в июле 2024 года экспорт турецкой продукции в "государство Палестина" вырос в 12,8 раз по сравнению с прошлым годом – с 9,3 миллиона долларов до 119,6 миллиона долларов.

Практически вся прибавка к обычному экспорту в Палестинскую автономию состоит из экспорта стали, увеличившегося в 500 раз, цемента, увеличившегося в 4500 раз, автотранспорта, увеличившегося в 50 раз.

Столь резкий рост экспорта в "Палестину" вырос на фоне эмбарго на прямой экспорт в Израиль. Поскольку у Палестинской автономии нет своего порта, Турция сделала исключение из заперта на экспорт в Израиль для товаров, идущих "в Палестину". Как сообщает "Глобс", палестинские торговцы берут комиссию в размере 5-8% от стоимости сделки, и заказывают в Турции товары на свое имя. После доставки товара в израильский порт товар просто меняет адресата.

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