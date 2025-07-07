В 2023 году Хайфский НПЗ сократил страховое покрытие в четыре раза

Владелец 164 акций Хайфского НПЗ, пострадавшего в ходе 12-дневной войны с Ираном, подал запрос на раскрытие документации перед подачей производного иска против руководства компании.

Истец настаивает на наличии преступной халатности в действиях руководства, которое в 2023 году сократило страховое покрытие на случай войны с 1 миллиарда долларов до 250 миллионов долларов.

Более того, из нового полиса исчезло покрытие разницы между суммой, выплачиваемой компенсационным фондом налогового управления в случае прямого ущерба, и реальной стоимостью устранения ущерба. Налоговое управление выплачивает компенсацию в размере стоимости имущества на текущий момент в состоянии на момент нанесения ущерба, а не реальную стоимость восстановления имущества или покупки нового имущества взамен утраченного.

По оценке истца, ущерб компании из-за недостаточности страхового покрытия превысит 100 миллионов долларов.

Напомним, что в результате попадания иранской ракеты в электростанцию, обслуживающую НПЗ, погибли три работника компании, а сам НПЗ был вынужден остановить работу. Частично работа восстановлена уже через неделю, однако на полное восстановление потребуется несколько месяцев.