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Экономика

Хайфский нефтеперерабатывающий завод начал запуск установок перегонки

Война с Ираном
Хайфа
время публикации: 29 июня 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 18:57
Хайфский нефтеперерабатывающий завод начал запуск установок перегонки
Shir Torem/Flash90

В воскресенье, 29 июня, руководство Хайфского нефтеперерабатывающего завода сообщило о его частичном возвращении к работе. В сообщении компании говорится "о частичном запуске установок перегонки".

"Компания разработала упорядоченный план и начала его реализацию для постепенного восстановления работы установок, которая завершится вводом в эксплуатацию паровых установок, что позволит вернуться к деятельности в полном объеме", – говорится в заявлении НПЗ.

Министр энергетики Эли Коэн выразил удовлетворение по поводу возвращения НПЗ к работе. "НПЗ имеет большое значение для энергетического хозяйства Израиля, и я приветствую объявление о возвращении к работе. Энергетическое хозяйство функционировало безупречно на протяжении всей войны, и быстрое устранение неисправности на хайфском нефтезаводе является дополнительным доказательством устойчивости израильского энергетического хозяйства".

В ночь на 16 июня в результате падения иранской баллистической ракеты на территории нефтеперерабатывающего завода в Хайфе погибли Дани Авраам, Игорь Фрадкин и Ури Йосеф Леви. Заводской инфраструктуре был причинен ущерб. НПЗ уведомил Тель-Авивскую биржу ценных бумаг о полной остановке работы предприятия.

Экономика
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