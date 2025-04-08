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Экономика

Раввинатский суд наложил санкции на женщину, отказывающуюся принимать развод

Семейное насилие
время публикации: 08 апреля 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 09:12
Раввинатский суд наложил санкции на женщину, отказывающуюся принимать развод
Miriam Alster/FLASH90

Раввинатский суд Петах-Тиквы наложил экономические санкции на женщину, отказывающуюся принять разводное письмо от мужа после решения суда о разводе.

В частности, женщине запрещено покидать страну, действие ее водительских прав приостановлено, а на пользование банковским счетом и кредитными картами наложены ограничения.

Следует отметить, что как правило к таким санкциям суд прибегает против мужчин, отказывающихся дать развод и оставляющих своих жен "соломенными вдовами" без возможности снова выйти замуж.

Экономика
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