Раввинатский суд наложил санкции на женщину, отказывающуюся принимать развод

Раввинатский суд Петах-Тиквы наложил экономические санкции на женщину, отказывающуюся принять разводное письмо от мужа после решения суда о разводе.

В частности, женщине запрещено покидать страну, действие ее водительских прав приостановлено, а на пользование банковским счетом и кредитными картами наложены ограничения.

Следует отметить, что как правило к таким санкциям суд прибегает против мужчин, отказывающихся дать развод и оставляющих своих жен "соломенными вдовами" без возможности снова выйти замуж.