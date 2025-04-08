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Экономика

Morgan Stanley оценил влияние торговой войны на перспективы экономики США

США
Экономические прогнозы
время публикации: 08 апреля 2025 г., 17:17 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 17:25
Morgan Stanley оценил влияние торговой войны на перспективы экономики США
AP Photo/Michael Probst

Инвестиционный банк Morgan Stanley снизил прогноз роста американской экономики на 2025-2026 годы. Причиной этого аналитики назвали тарифную политику нынешней администрации США, которая, по их оценке, приведет к значительному увеличению инфляции.

По новой оценке, валовый внутренний продукт США вырастет в 2025 году на 0,8%, а в 2026 году – на 0,7%. Предыдущий прогноз говорил, соответственно, о 1,5% и 1,2%.

Аналитики прогнозируют, что из-за новых пошлин рост инфляции составит 4,9%. Они не считают, что американскую экономику ждет рецессия, но предупреждают о возможности экономического спада.

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