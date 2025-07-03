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Экономика

Изменения в движении поездов на линии Беэр-Шева – Нагария

Транспорт
Ракевет Исраэль
время публикации: 03 июля 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 12:02
Изменения в движении поездов на линии Беэр-Шева – Нагария
Yossi Aloni FLASH90

В связи с необходимостью проведения важных инфраструктурных работ в пятницу, 4 июля, в районе Кирьят-Гата вступят в силу изменения в движении поездов. Обычное расписание будет восстановлено лишь через неделю, 12 июля.

Поезда по линии Беэр-Шева – Нагария будут работать в разделенном режиме: от станции Беэр-Шева (центр) до Кирьят-Гата, и от Лода до Нагарии.

Поезда на линии Бейт-Шемеш – Нетания будут следовать только между Бейт-Шемешем и Тель-Авивом (станция "Савидор Мерказ").

Станции Кирьят-Малахи – Йоав и Мазкерет-Батья будут закрыты для технического обслуживания. Движение поездов в нормальном режиме возобновится в субботу вечером 12 июля.

Для пассажиров будет организован бесплатный проезд на автобусах между неработающими станциями. Для получения дополнительной информации следует свериться с сайтом "Ракевет Исраэль", навигационными приложениями или позвонить по телефону *5770.

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