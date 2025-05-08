Трамп объявит о первом торговом соглашении после введения пошлин. NYT – с Великобританией
время публикации: 08 мая 2025 г., 05:15 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 05:21
Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит 8 мая о первом торговом соглашении с одной из стран после введения таможенных пошлин. Он сообщил, что этой теме будет посвящена пресс-конференция в Овальном кабинете Белого дома.
Трамп не стал уточнять, о какой именно стране идет речь.
Однако The New York Times со ссылкой на собственные источники пишет, что имеется в виду торговое соглашение с Великобританией.
Это будет первое торговое соглашение, заключенное Вашингтоном после введения таможенных пошлин. Детали договоренности США и Великобритании пока не известны.