Яффа Бен-Давид защищает соглашение с минфином: "Лучшее, что можно было достичь"

После трехдневного молчания председатель профсоюза учителей Яффа Бен-Давид обратилась к педагогам, продолжающим забастовку несмотря на судебный запрет.

В письме, разосланном членам профсоюза, Яффа Бен-Давид написала, что соглашение, достигнутое с министерством финансов в контексте масштабных сокращений зарплат работников госсектора, является "лучшим из того, что можно было достичь в текущей ситуации".

"На протяжении всех переговоров я ставила перед собой четкую цель – максимально снизить ущерб для зарплаты "нетто" в ближайшем году", – написала она. Напомним, что

в рамках достигнутого соглашения сокращение зарплат учителей составит 1-1,5% вместо 3,3%. Кроме того, учителя получат несколько дополнительных выходных дней.

После достижения компромисса с министерством финансов глава профсоюза столкнулась с волной негатива. "Я получала оскорбления, угрозы в мой адрес и в адрес моей семьи, а также подвергалась различным попыткам шантажа – все это делалось с целью втянуть профсоюз в политические распри и посеять анархию", – отметила она в своем обращении.

Продолжающие забастовку учителя требуют полной отмены сокращений зарплаты и ретроактивного возмещения сокращений, улучшения условий оплаты труда, предоставление им льгот, как у государственных служащих, а также полной прозрачности деятельности профсоюза.