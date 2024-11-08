"Пелефон" открывает бесплатную связь для израильтян в Нидерландах
время публикации: 08 ноября 2024 г., 09:11 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 09:11
Оператор сотовой связи "Пелефон" объявил, что клиенты компании, находящиеся в Нидерландах, смогут бесплатно звонить и пользоваться интернетом на протяжении ближайших выходных, чтобы иметь возможность связаться с родными и следить за новостями.
Льгота будет предоставлена автоматически, без необходимости связываться с центром обслуживания "Пелефона".