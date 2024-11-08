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"Пелефон" открывает бесплатную связь для израильтян в Нидерландах

время публикации: 08 ноября 2024 г., 09:11 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 09:11
"Пелефон" открывает бесплатную связь для израильтян в Нидерландах
Flash90

Оператор сотовой связи "Пелефон" объявил, что клиенты компании, находящиеся в Нидерландах, смогут бесплатно звонить и пользоваться интернетом на протяжении ближайших выходных, чтобы иметь возможность связаться с родными и следить за новостями.

Льгота будет предоставлена автоматически, без необходимости связываться с центром обслуживания "Пелефона".

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