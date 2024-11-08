Нетаниягу обсудил нападения в Амстердаме с премьер-министром Нидерландов

"Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом", – сообщает офис главы правительства Израиля.

В официальном сообщении сказано: "Премьер-министр подчеркнул исключительную важность того, чтобы правительство Нидерландов гарантировало безопасность всех израильтян, находящихся в Нидерландах, включая пострадавших в результате этих событий. Премьер-министр Нетаниягу отметил, что он крайне серьезно относится к спланированному антисемитскому нападению на граждан Израиля, и попросил усилить меры безопасности для еврейской общины в Нидерландах. Премьер-министр Нетаниягу поблагодарил премьер-министра Нидерландов за соответствующую реакцию в связи с ночными событиями и за его заявление о том, что это исключительный инцидент антисемитского характера".

Далее в сообщении сказано: "По поручению премьер-министра, в эти минуты самолеты вылетают из Израиля, чтобы вернуть граждан, в том числе раненых".

"С момента начала беспорядков премьер-министр находился в прямом контакте с министром иностранных дел и своим военным секретарем, получал постоянные обновления о ситуации и следил за выполнением своих указаний", – заявляет офис Нетаниягу.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала заявление в связи с нападениями на израильтян в Амстердама. В сообщении сказано, что ЦАХАЛ готов к отправке спасательной миссии в координации с правительством Нидерландов. "Делегация отправится на транспортных самолетах и ​​в ее состав войдут медицинская и спасательная бригады", – сказано в сообщении ЦАХАЛа. Руководит операцией Командование тылом. К ней привлечены различные армейские подразделения и силы безопасности.