Из-за ракетных обстрелов прекращен импорт автомобилей через порты Хайфы и Ашдода

Министерство транспорта распорядилось о прекращении ввоза в Израиль автомобилей через порты Хайфы и Ашдода в связи с эскалацией ракетных обстрелов и опасности многодневных и крайне разрушительных пожаров в случае попадания ракет в складируемые на территории портов электромобили и гибридные автомобили.

Как сообщает IsraelDefence, данное решение принято в рамках режима чрезвычайного положения ввиду особой ситуации в тылу. Портовая компания Израиля потребовала от импортеров транспортных средств немедленно удалить автомобили, хранящиеся на территории портов, чтобы освободить место для важных грузов.

В министерстве транспорта подчеркивают, что одной из причин сокращения импорта новых автомобилей является риск повреждения портов в результате крупных пожаров: машины хранятся очень тесно, что увеличивает риск распространения пожаров, особенно опасных, когда речь идет об электромобилях и гибридных транспортных средствах.

Недавно пожарная служба Израиля опубликовала отчет, в котором указывается, что эффективных способов тушения литий-ионных аккумуляторов, используемых в автомобилях, практически нет, и в случае возникновения такого пожара, он может бушевать в течение дней или даже недель. Единственной возможностью потушить горящий электромобиль будет полное погружение его в воду, но в таком случае портовые доки будут надолго парализованы.