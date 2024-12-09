x
09 декабря 2024
|
последняя новость: 22:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2024
|
09 декабря 2024
|
последняя новость: 22:15
09 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Голосование по госбюджету в Кнессете отложено на следующую неделю

Бецалель Смотрич
Бюджет
время публикации: 09 декабря 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 21:45
Голосование по госбюджету в Кнессете отложено на следующую неделю
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 9 декабря, Кнессет должен был голосовать в первом чтении за закон о государственном бюджете на 2025 год и за сопутствующий ему закон о государственном регулировании. Однако в последний момент голосование было перенесено на следующую неделю.

Формально, причиной переноса является "крайне высокая загруженность" членов финансовой комиссии, которые в экстренном порядке утверждают меры консолидации, которые были выведены из закона о госрегулировании, чтобы успеть утвердить их до конца года. Имеются в виду постановления о замораживании индексации налоговых ступеней и другие подобные шаги.

Напомним, что закон о госбюджете очевидно не будет принят до конца 2024 года и в 2025 год страна снова вступит без утвержденного бюджета. Министр финансов Бецалель Смотрич утверждает, что госбюджет будет утвержден не позднее 31 января.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 декабря 2024

OECD снизила прогноз по экономике Израиля и спрогнозировала рост инфляции
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 ноября 2024

Fitch и Moody's: экономические риски Израиля немного снизились
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 ноября 2024

Правительство в третий раз пересмотрит госбюджет 2024 года, увеличив дефицит госбюджета до 7,7%