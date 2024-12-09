Голосование по госбюджету в Кнессете отложено на следующую неделю

В понедельник, 9 декабря, Кнессет должен был голосовать в первом чтении за закон о государственном бюджете на 2025 год и за сопутствующий ему закон о государственном регулировании. Однако в последний момент голосование было перенесено на следующую неделю.

Формально, причиной переноса является "крайне высокая загруженность" членов финансовой комиссии, которые в экстренном порядке утверждают меры консолидации, которые были выведены из закона о госрегулировании, чтобы успеть утвердить их до конца года. Имеются в виду постановления о замораживании индексации налоговых ступеней и другие подобные шаги.

Напомним, что закон о госбюджете очевидно не будет принят до конца 2024 года и в 2025 год страна снова вступит без утвержденного бюджета. Министр финансов Бецалель Смотрич утверждает, что госбюджет будет утвержден не позднее 31 января.