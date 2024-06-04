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Мири Регев: "За последний год правительство сделало восхитительные вещи!"

время публикации: 04 июня 2024 г., 22:01 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 22:07
Мири Регев: "За последний год правительство сделало восхитительные вещи"

Министр транспорта Мири Регев выступила в эфире радиостанции "Коль Хай". Она заявила, что за последний год правительство Израиля сделало "восхитительные вещи". "Восхительные! Столько народу живут в гостиницах, и все оплачивается правительством", – заявила она.

"Восстановление севера, восстановление юга. Мы выделили бюджет на строительство железной дороги из Эйлата в Кирьят-Шмону, на решение проблемы опасных дорог. Система просвещения возобновляет работу, мы строим школы", – сказала Регев.

"Мы находимся в сложной реальности. Но тем не менее, мы продолжаем функционировать, продолжаем делать добро, действовать во благо израильского общества. Давайте не будем выплескивать младенца вместе с водой. Вещи делаются, и надо сказать: Слава Богу", – добавила она.

Заявление министра вызвало возмущение оппозиции. "Развилка на первом шоссе меньше оторвана от земли, чем Мири Регев", – прокомментировал ее заявление лидер "Еш Атид" Яир Лапид. "Просто бред, такое ощущение, что она живет на другой планете", – заявила представительница НДИ Юлия Малиновская.

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