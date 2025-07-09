На месте базы "Глилот" Рамат а-Шароне построят десятки тысяч квартир

Министерство строительства, Земельное управление и мэрия Рамат а-Шарона подписали зонтичное соглашение, предусматривающее инвестиции государства в инфраструктуру в размере 5 миллиардов шекелей для продвижения строительства 57 тысяч единиц жилья.

Соглашение предусматривает перенос баз ЦАХАЛа из района Глилот в Негев и Иерусалим, а также перенос завода "Оборонной промышленности".

1,5 миллиарда шекелей будут вложены в улучшение транспортной инфраструктуры, почти 500 миллионов шекелей – в дренажные системы, и 136 миллионов шекелей – в общественные территории и парки.