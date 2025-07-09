Intel продаст акции Mobileye на миллиард долларов

Корпорация Intel объявила о намерении продать 45 миллионов акций дочерней израильской компании Mobileye, стоимость которых на текущий момент оценивается в 900 миллионов долларов.

Кроме того, Mobileye выкупит у Intel собственные акции еще на 100 миллионов долларов.

После этого шага пакет акций Mobileye в руках Intel будет менее 80%.

Intel купила Mobileye в 2017 году за 15 миллиардов долларов, и 2022 году разместила часть акций израильской компании на Уолл-Стрит исходя из оценки стоимости в 17 миллиардов долларов.