Даниэль Гершковиц снова возглавит управление госслужбы
время публикации: 09 июня 2025 г., 23:16 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 23:16
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил вернуть профессора Даниэля Гершковица на должности директора управления государственной службы в качестве исполняющего обязанности на ближайшие три месяца.
Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара одобрила эту инициативу.
Таким образом Гершковиц, покинувший пост полгода назад после шести лет каденции, вернется в управление. Этот шаг открывает возможность созыва комиссии по назначениям для назначения нового директора Общей службы безопасности (ШАБАК) вместо уходящего на следующей неделе в отставку Ронена Бара.
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