Даниэль Гершковиц снова возглавит управление госслужбы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил вернуть профессора Даниэля Гершковица на должности директора управления государственной службы в качестве исполняющего обязанности на ближайшие три месяца.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара одобрила эту инициативу.

Таким образом Гершковиц, покинувший пост полгода назад после шести лет каденции, вернется в управление. Этот шаг открывает возможность созыва комиссии по назначениям для назначения нового директора Общей службы безопасности (ШАБАК) вместо уходящего на следующей неделе в отставку Ронена Бара.