Минфин: дефицит госбюджета превысил показатель, заложенный на 2024 год

В утвержденном в марте государственном бюджете на 2024 год дефицит госбюджета был установлен на уровне 6,6%. Согласно данным главного аудитора в министерстве финансов, по состоянию на конец апреля дефицит превысил этот годовой показатель.

Номинально дефицит государственного бюджета за последние 12 месяцев составил 7% или 132,2 миллиарда шекелей, однако из-за празднования Песаха часть налоговых выплат, которые должны были поступить в госказну в апреле, будут выплачены в мае. Поэтому реально дефицит составляет 6,7%.

На текущий момент консенсус аналитиков говорит о дефиците в 8% к концу года, однако в минфине опасаются, что и этот показатель оптимистичен, и скорее итог будет ближе к 9%.

С начала года расходы правительства составили 195,3 миллиарда шекелей, что на 47 миллиардов шекелей больше, чем в 2023 году.

В министерстве финансов опасаются также, что и в следующем году дефицит госбюджета будет превышать 5%, что может привести к дополнительному снижению кредитного рейтинга Израиля.