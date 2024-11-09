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Экономика

Air France продлила отмену рейсов в Израиль до 25 ноября

время публикации: 09 ноября 2024 г., 20:53 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 20:59
Air France снова откладывает возвращение в Израиль
AP Photo/Air France

Авиакомпания Air France в очередной раз отложила возвращение на израильские маршруты, продлив отмену рейсов до 25 ноября.

Напомним, в начале ноября представители 20 иностранных авиакомпаний поставили свои подписи под письмом к экономической комиссии Кнессета с требованием изменить условия закона о компенсациях пассажирам от 2012 года, известного как "закон Тиби".

Закон, автором которого был депутат Ахмад Тиби, был принят в 2012 году и регулирует выплату компенсаций пассажирам в случае отмены рейса или за опоздание.

Кроме того, авиакомпании просят от государства помощи в оформлении страховки рейсов в Израиль, как это делается для израильских авиакомпаний.

Экономика
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