Air France продлила отмену рейсов в Израиль до 25 ноября

Авиакомпания Air France в очередной раз отложила возвращение на израильские маршруты, продлив отмену рейсов до 25 ноября.

Напомним, в начале ноября представители 20 иностранных авиакомпаний поставили свои подписи под письмом к экономической комиссии Кнессета с требованием изменить условия закона о компенсациях пассажирам от 2012 года, известного как "закон Тиби".

Закон, автором которого был депутат Ахмад Тиби, был принят в 2012 году и регулирует выплату компенсаций пассажирам в случае отмены рейса или за опоздание.

Кроме того, авиакомпании просят от государства помощи в оформлении страховки рейсов в Израиль, как это делается для израильских авиакомпаний.