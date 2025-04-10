Корреспондентка британской газеты Telegraph Изабель Оукшотт рассказала об опыте лечения в тель-авивской больнице "Ихилов".

В своей колонке в Telegraph она пишет: "Лечение, которое я получила в Израиле, затмевает NHS" (британский National Health Service). По оценке Изабель, в Тель-Авиве она получила медицинскую помощь мирового класса.

Оукшотт отмечает, что в ее истории не было ничего героического. Она просто ехала на электросамокате вдоль набережной Тель-Авива, когда ветер сорвал с нее шляпку. Женщина на секунду отвлеклась, и произошло падение, в результате которого она получила травму головы.

Пострадавшая после некоторых сомнений обратилась в больницу. Судя по описанию, ей повезло – она попала в новое отделение неотложной помощи больницы "Ихилов", где не было длительного ожидания "в стиле NHS". Она оплатила услуги (около 1200 шекелей), как это требуется при госпитализации иностранцев. После чего в течение нескольких минут ей оказали первую помощь, у нее были взяты необходимые анализы крови, и меньше чем через час были результаты. Оукшотт отмечает прекрасный английский, на котором говорил ее доброжелательный врач. В больнице она провела менее двух часов – медики сочли, что госпитализация не требуется, травмы легкие.

Изабель Оукшотт описывает приемные покои "Ихилов", отмечая их очевидные преимущества над британскими больницами: в коридоре никто не лежал на носилках, на всех хватало коек, не было необходимости в полиции для поддержания порядка. "Атмосфера была совершенно спокойной", – пишет она. Журналистка также отметила, что "Ихилов" использует искусственный интеллект, и это ускоряют процесс первичного приема.

Следует признать, что в больнице "Ихилов" в последнее время ситуация в приемных покоях действительно улучшилась. Но далеко не всем так везет, как повезло британской журналистке.