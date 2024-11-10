Израильские ученые: уничтожение зомби-клеток может предотвратить возрастные заболевания

Израильские исследователи полагают, что нашли способ выявления и удаления стареющих клеток путем адаптации новых методов лечения рака.

Команда ученых из Научного института Вейцмана в Реховоте использовала метод лечения рака для выслеживания клеток-зомби по выделяемому ими белку PD-L1 и их уничтожения. До сих пор испытания проводились на мышах с использованием антитела, которое уже было одобрено для лечения рака. Есть надежда, что антитело в конечном итоге можно будет использовать на людях.

В случае с мышами, которые были либо старыми, либо имели проблемы с легкими, антитело успешно активировало Т-клетки – воинов иммунной системы, что привело к сокращению количества стареющих клеток.

Зомби-клетки – это стареющие клетки, которые прекратили делиться, но не умирают. У молодых людей такие клетки обычно удаляются иммунной системой и составляют лишь около 1% всех клеток в организме. Однако у пожилых людей они остаются и могут составлять до 15% клеток в некоторых тканях. Они вызывают хроническое воспаление, замедляют восстановление тканей и способствуют ускорению старения.

Исследование, проведенное под руководством доктора Юлии Маевской и доктора Амита Агравала в лаборатории профессора Валерия Крижановского на кафедре молекулярной клеточной биологии Института Вейцмана, было опубликовано в журнале Nature Cell Biology.