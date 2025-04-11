Самый маленький в мире кардиостимулятор может стать революцией для новорожденных с пороками сердца

Кардиостимулятор, размер которого меньше рисового зерна, не требует хирургического вмешательства. Ученые считают, что изобретение может изменить принцип лечения новорожденных с пороком сердца.

Инженеры Северо-Западного университета в Чикаго разработали настолько маленький кардиостимулятор, что его можно поместить в кончик шприца и вводить в организм без хирургического вмешательства. Хотя этот стимулятор подходит для сердца любого размера, он особенно эффективен для маленьких и хрупких сердечек новорожденных с врожденными заболеваниями.

Кардиостимулятор соединен с маленьким, мягким и гибким беспроводным устройством, которое носится на груди пациента для управления стимуляцией. Когда носимое устройство фиксирует нерегулярное сердцебиение, оно автоматически включает свет, активируя кардиостимулятор. Короткие световые импульсы, проходящие через кожу, грудную кость и мышцы пациента, контролируют работу кардиостимулятора. Разработка предназначена для временной стимуляции и просто растворяется, когда в ней больше нет необходимости. Все компоненты кардиостимулятора биосовместимы, поэтому они естественно растворяются в биологических жидкостях организма, исключая необходимость в хирургическом вмешательстве.

"Около 1 процента детей рождаются с врожденными пороками сердца – независимо от того, живут ли они в стране с низкими или высокими ресурсами. Хорошей новостью является то, что этим детям требуется только временная стимуляция после операции. Примерно через семь дней или около того сердце большинства пациентов самовосстанавливается. Но эти семь дней абсолютно критически важны. Теперь мы можем поместить этот крошечный кардиостимулятор на сердце ребенка и стимулировать его с помощью мягкого, нежного, носимого устройства. И для его удаления не требуется дополнительной операции", - рассказал Игорь Ефимов, профессор медицины на кафедре кардиологии и в Школе инженерии Маккормика, который был одним из руководителей исследования.