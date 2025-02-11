В Израиле откроют две новые медицинские школы: в институте Вейцмана и в Хайфском университете

Совет по высшему образованию рассматривает открытие двух новых медицинских факультетов – в институте Вейцмана и в Хайфском университете.

Если программа будет утверждена, а ожидается, что совет по высшему образованию утвердит ее, две новых медицинских школы добавятся к семи уже существующим вузам, готовящим врачей и других специалистов в сфере медицины – Тель-Авивскому университету, университету Бен-Гурион, Еврейскому университету, Университету Райхмана, Хайфскому Техниону, Ариэльскому университету и цфатскому филиалу Университета Бар-Илан.

Как сообщает во вторник, 11 февраля, Walla, новые медицинские школы, как ожидаются, будут готовить десятки врачей в год.

Медицинский факультет в институте Вейцмана будет предназначен для обладателей первой академической степени и выше, он будет готовить 40 студентов в год, которые получат двойную степень: доктор медицины (MD) и доктор наук (PhD), клиническую подготовку выпускники будут проходить в медицинских центрах "Шиба" и "Ихилов".

В Хайфском Университете планируется открытие медицинской школы имени Герты и Пола Амир, которая будет работать в партнерстве с медицинским центром Кармель, шестилетняя программа обучения рассчитана примерно на 60 студентов в год.