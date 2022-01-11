Минфин и минздрав готовятся к 4000 госпитализированных с COVID-19: дополнительный бюджет – 500 млн шекелей

Министерства финансов и здравоохранении договорились о выделении дополнительного бюджета в размере 500 миллионов шекелей для преодоления пятой волны эпидемии коронавируса, вызванной штаммом "Омикрон".

Сумма была определена исходя из сценария, при котором в коронавирусных отделениях будут госпитализированы до 4000 человек.

Средства будут выделены из "коронавирусной шкатулки" – внебюджетных средств в размере 10 миллиардов шекелей, предусмотренных на борьбу с эпидемией в 2022 году. Следует отметить, что 5 миллиардов шекелей из этих средств уже распределены.

Около 140 миллионов шекелей будут направлены на закупку экспресс-тестов, 100 миллионов шекелей – на 1000 "койкомест" в рамках госпитализации на дому, которые будут обслуживать больничные кассы. 80 миллионов шекелей – на поддержку больничных касс, 15 миллионов одноразово (и в дальнейшем 7 миллионов шекелей в месяц по мере надобности) – на улучшение компьютерных сетей, 12 миллионов – на расширение работы колл-центра минздрава "Коль а-Бриют", 15 миллионов – на увеличение персонала больниц, 4 миллиона – на ясли и детские сады для детей медицинского персонала.