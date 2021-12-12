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NEWSru.co.il :: Здоровье12 декабря 2021 г., 10:01

Профессор Зарка не исключает необходимость вакцинации четвертой дозой вакцины против коронавируса

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Профессор Зарка не исключает необходимость вакцинации четвертой дозой вакцины против коронавируса

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка заявил в субботу, 11 декабря, что в связи с распространением в Израиле штамма "омикрон" специалисты проверяют необходимость вакцинации четвертой дозой вакцины против коронавируса.

По словам Зарки, решение об этом может быть принято "в ближайшие дни".

Вечером 11 декабря премьер-министр Нафтали Беннет созвал срочное совещание глав коалиционных партий для обсуждения ситуации в сфере борьбы с новым штаммом коронавируса. В ходе совещания было принято решение регулярно обновлять список "красных" стран, а также проверить возможность распространения "зеленого стандарта" на торговые центры.


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