Почему смертельные заболевания сердца диагностируются у мужчин чаще, чем у женщин

Женщины могут пропустить потенциально опасные сердечные заболевания из-за рекомендаций, которые не учитывают естественные половые и физиологические различия.

Исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона, показывает, как можно изменить текущие рекомендации после нового персонализированного подхода, который улучшает точность диагностики. Тестируя обновленный метод на 1600 пациентах с клинически подтвержденным диагнозом гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП), исследователи обнаружили, что он особенно эффективен для женщин, увеличив процент выявлений.

Новый метод учитывает возраст, пол, рост и вес человека, чтобы определить, не является ли его сердечная мышца опасно увеличенной. Это не только поможет избежать ситуаций, когда врач "упустил" пациента, но и снизит количество случаев неправильного диагноза гипертрофической кардиомиопатии.

Команда использовала инструмент ИИ для более точного и быстрого анализа МРТ-сканов сердца. Разработке было предоставлено 5000 МРТ-сканов здоровых сердец, на которых измерялась толщина стенки левого желудочка. На основе этих данных исследователи смогли определить, какая толщина стенки желудочка считается нормальной для людей разного возраста, пола и размера, измеренного по площади поверхности тела.

Это позволило ученым установить пороговые значения для аномальной толщины стенки, указывающей на гипертрофическую кардиомиопатию. Порог был выше для более старших, крупных людей, а также для мужчин в целом, и ниже – для более молодых, худощавых и низкорослых, а также для женщин.

Проверив точность новых пороговых значений на группе пациентов с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП), исследователи применили их, а также стандартное пороговое значение к группе из более чем 43 тысяч участников.

Из восьми человек, выявленных с возможным ГКМП с использованием текущего порога, только одна была женщиной. Однако, когда использовались новые персонализированные пороги, общее количество выявленных людей уменьшилось, что свидетельствует о меньшем числе ошибочных диагнозов. Важно отметить, что между мужчинами и женщинами наблюдалось гораздо более равномерное распределение – женщины составили 44% от всех идентифицированных, что является более реалистичным результатом, поскольку гипертрофическая кардиомиопатия поражает мужчин и женщин в равной степени.