x
05 января 2025
|
последняя новость: 21:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2025
|
05 января 2025
|
последняя новость: 21:50
05 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

В больнице "Меир" скончалась 5-летняя девочка от осложнений, вызванных гриппом

Грипп
время публикации: 05 января 2025 г., 21:04 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 21:08
В больнице "Меир" скончалась 5-летняя девочка от осложнений, вызванных гриппом
Flash90

В больнице "Меир" от осложнений, вызванных гриппом, скончалась пятилетняя девочка. Она поступила в больницу в пятницу, 3 января, в критическом состоянии. По словам врачей, девочка страдала от хронических заболеваний, спасти ее было невозможно.

По данным министерства здравоохранения, с начала сезонной эпидемии гриппа, 19 детей и подростков поступили в больницы в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных вирусом. Большинство из находящихся в данный момент в реанимации детей не имеют хронических заболеваний.

С начала эпидемии от осложнений, вызванных вирусом гриппа, скончались в Израиле трое несовершеннолетних.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 25 декабря 2024

Грипп зимы 2024-2025: резкий рост госпитализаций среди невакцинированных детей
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 05 декабря 2024

Беременность усиливает естественный иммунитет, блокируя тяжелую форму гриппа
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 21 октября 2024

Минздрав одобрил к использованию обновленную вакцину от коронавируса
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 15 октября 2024

40-летний мужчина в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных гриппом