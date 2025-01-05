В больнице "Меир" скончалась 5-летняя девочка от осложнений, вызванных гриппом

В больнице "Меир" от осложнений, вызванных гриппом, скончалась пятилетняя девочка. Она поступила в больницу в пятницу, 3 января, в критическом состоянии. По словам врачей, девочка страдала от хронических заболеваний, спасти ее было невозможно.

По данным министерства здравоохранения, с начала сезонной эпидемии гриппа, 19 детей и подростков поступили в больницы в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных вирусом. Большинство из находящихся в данный момент в реанимации детей не имеют хронических заболеваний.

С начала эпидемии от осложнений, вызванных вирусом гриппа, скончались в Израиле трое несовершеннолетних.