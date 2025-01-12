x
12 января 2025
|
последняя новость: 18:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2025
|
12 января 2025
|
последняя новость: 18:16
12 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

40-летняя женщина скончалась в больнице от осложнений, вызванных гриппом

Инфекции
Больницы
Минздрав
время публикации: 12 января 2025 г., 17:54 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 18:05
40-летняя женщина скончалась в больнице от осложнений, вызванных гриппом
Nati Shohat/Flash90

Администрация больницы "Сорока" в Беэр-Шеве сообщила о смерти пациентки в возрасте около 40 лет от осложнений гриппа. Женщина была госпитализирована накануне в крайне тяжелом состоянии.

В министерстве здравоохранения отмечают о росте заболеваемости ОРВИ по всему Израилю, в больницы по всей стране поступают пациенты с тяжелыми осложнениями гриппа, некоторые из них нуждаются в подключении к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом.

В минздраве подчеркивают, что вакцинация от гриппа помогает предотвратить тяжелое течение болезни и развитие осложнений, поэтому крайне важно сделать прививку от гриппа.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 05 января 2025

В больнице "Меир" скончалась 5-летняя девочка от осложнений, вызванных гриппом
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 25 декабря 2024

Грипп зимы 2024-2025: резкий рост госпитализаций среди невакцинированных детей
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 15 октября 2024

40-летний мужчина в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных гриппом
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 21 февраля 2024

Центр по контролю заболеваний зафиксировал резкий рост числа госпитализаций из-за гриппа