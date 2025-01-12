40-летняя женщина скончалась в больнице от осложнений, вызванных гриппом

Администрация больницы "Сорока" в Беэр-Шеве сообщила о смерти пациентки в возрасте около 40 лет от осложнений гриппа. Женщина была госпитализирована накануне в крайне тяжелом состоянии.

В министерстве здравоохранения отмечают о росте заболеваемости ОРВИ по всему Израилю, в больницы по всей стране поступают пациенты с тяжелыми осложнениями гриппа, некоторые из них нуждаются в подключении к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом.

В минздраве подчеркивают, что вакцинация от гриппа помогает предотвратить тяжелое течение болезни и развитие осложнений, поэтому крайне важно сделать прививку от гриппа.