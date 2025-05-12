Прививки от ожирения могут вдвое снизить риск развития рака. Израильское исследование

Израильские ученые из Clalit Health Services, провели исследование, в котором приняли участие 6000 взрослых без ранее диагностированного рака. Участники либо перенесли бариатрическую операцию, либо принимали препараты из группы агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1RA) – лираглутид (Saxenda), экзенатид (Byetta) или дулаглутид (Trulicity). Эти препараты действуют, имитируя гормон GLP-1, который помогает снижать уровень сахара в крови и продлевает ощущение сытости.

Несмотря на то, что пациенты, перенесшие бариатрическую операцию, потеряли примерно вдвое больше веса по сравнению с теми, кто принимал медикаменты, исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению в Малаге (Испания) и опубликованное в журнале eClinicalMedicine, показало, что общий уровень снижения риска рака в обеих группах оказался схожим. По словам исследователей, бариатрическая хирургия снижает вероятность развития рака на 30-42%. Однако, учитывая, что операции обеспечивают более значительную потерю веса, ученые пришли к выводу, что препараты GLP-1RA оказывают более выраженное противораковое действие, связанное с ожирением.

Как отметил профессор Дрор Дикер из больницы "А-Шарон" Медицинского центра им. Ицхака Рабина, защитный эффект этих препаратов, вероятно, объясняется не только снижением веса, но и снижением уровня воспаления в организме.

Он также отметил, что новые препараты могут принести еще больше пользы. "Современное поколение высокоэффективных агонистов GLP-1, обладающих большей способностью снижать вес, потенциально может обеспечить еще более выраженное снижение риска развития рака, связанного с ожирением. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы убедиться, что эти препараты не повышают риск возникновения других видов рака, не связанных с ожирением", – подчеркнул он.