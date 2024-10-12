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Вторая фаза кампании по вакцинации от полиомиелита в секторе Газы начнется 14 октября

время публикации: 12 октября 2024 г., 18:43 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 18:52
Вторая фаза кампании по вакцинации от полиомиелита в секторе Газы начнется 14 октября
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщил, что вторая фаза кампании по вакцинации от полиомиелита в секторе Газы начнется 14 октября.

Напомним, первую дозу вакцины получили более 446 тысяч детей, проживающих в центральной и южной частях сектора.

Операция по вакцинации детей в северной части сектора Газы, где продолжаются военные действия, началась 10 сентября.

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